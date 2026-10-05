У Бразилії син експрезидента Болсонару випередив Лулу в першому турі виборів. Вони зійдуться в другому

Правий сенатор Флавіо Болсонару, син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, випередив чинного лівого лідера Луїса Інасіу Лулу да Сілву в першому турі президентських виборів, який пройшов 4 жовтня.

Про це пише Reuters.

Після підрахунку майже всіх голосів Флавіо Болсонару отримав 47%, а Лула да Сілва — 45%. Перед виборами опитування прогнозували Лулі перевагу приблизно в три відсоткових пункти, тому результат Болсонару став несподіванкою.

«Бразилія хоче змін, і я дуже задоволений результатом», — заявив сенатор після оголошення попередніх результатів. Він назвав вибори «кінцем ери» лівої Партії трудящих, яку очолює Лула да Сілва.

Лула після голосування визнав, що очікував перемоги вже в першому турі. Тепер він закликав прихильників готуватися до нової кампанії та пообіцяв нагадати виборцям про свої досягнення на посаді президента. Другий тур виборів відбудеться 25 жовтня.

Вибори проходили на тлі невдоволення бразильців високою вартістю життя, великим державним боргом, корупцією і злочинністю. Попри зниження безробіття та нерівності, Лулі не вдалося переконати частину виборців, які вважають, що економіка країни зростає надто повільно.

Болсонару використав ці настрої у своїй кампанії. Його несподівано сильний результат уже позитивно вплинув на бразильські фондові ринки та валюту, оскільки бізнес сприймає його як більш сприятливого для економіки кандидата.

Флавіо Болсонару — син Жаїра Болсонару, який очолював Бразилію у 2019–2022 роках. Колишній президент зараз відбуває 27-річний термін увʼязнення за організацію спроби державного перевороту після поразки на виборах 2022 року.

У другому турі Флавіо Болсонару спробує залучити виборців інших правих кандидатів, які вибули з перегонів. Водночас політологи зазначають, що значна частина протестного голосування вже дісталася йому в першому турі, тому його потенціал для подальшого зростання може бути обмеженим.