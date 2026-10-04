Партія проукраїнського прем’єра Латвії перемагає на виборах до Сейму — вона отримає майже половину місць

У Латвії відбулися парламентські вибори — після підрахунку 99% голосів стало відомо, що перемагає блок «Обʼєднаний список» премʼєр-міністра Андріса Кулбергса. Очікується, що партія отримає 42 депутатських мандати.

Про це пише медіа Delfi.

Це найкращий результат однієї політичної сили на парламентських виборах у Латвії після відновлення незалежності, зазначили журналісти.

На другому місці партія «Латвія на першому місці» — 13,1% голосів (17 парламентських місць). Третьою є «Суверенна влада»/ «Младолатиші» — вони отримали 11,7% (14 місць у Сеймі).

Якщо попередній розподіл мандатів збережеться після завершення підрахунків, до нового Сейму ввійдуть шість політичних сил. Водночас «Об’єднаному списку» для формування самостійної більшості не вистачає дев’яти мандатів.