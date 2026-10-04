Politico: Румунія та Польща заявили, що не готові розширювати транзит українського зерна через свої території

Польща та Румунія не готові розширювати транзит українського зерна через свою територію — країни стверджують, що для них пріоритетом є власні фермери.

Про це пише Politico.

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький цього тижня відвідав Брюссель, щоб попросити ЄС збільшити можливості транспортувати українську агропродукцію через Європу та виділити €1,1 мільярда, щоб покрити витрати на перевезення.

У коментарі журналістам міністр сільського господарства Румунії Барна Танчос заявив, що надлишок українського зерна в поєднанні з низьким рівнем води на Дунаї вже перевантажує порти країни й заважає румунським фермерам продавати власні товари.

Румунія заявляє, що намагається оптимізувати свою логістику. Минулого місяця Бухарест підписав із Києвом меморандум про взаєморозуміння, який передбачає спрощення перетину кордону та розвиток залізничного сполучення.

Міністерство інфраструктури Польщі також заявило, що «не планує запроваджувати жодних змін, спрямованих на збільшення транзиту української сільськогосподарської продукції».

Politico нагадує, що Польща, Словаччина та Угорщина вже забороняли імпорт українського зерна раніше. За словами Висоцького, наразі через європейські залізничні, автомобільні та річкові маршрути вдається вивезти менш ніж половину українського експорту. Якщо блокада триватиме, цього року в Україні може залишитися до 35 мільйонів тонн зерна.