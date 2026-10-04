Росія вночі атакувала Україну 135 дронами і «Бандеролями». На Сумщині є постраждалі

У ніч проти 4 жовтня росіяни запустили по Україні 135 дронів і «Бандеролей».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО знешкодили 123 ворожих дрони і дві «Бандеролі». Решта влучили в 5 місцях.

Зокрема, у Києві уламки безпілотника впали на дах приватного будинку, а також на відкритій території. Без постраждалих.

На Дніпропетровщині пошкоджений мікроавтобус і підприємство. Також у центрі Дніпра вранці пролунав вибух. Під атакою було приміщення компанії звʼязку.

Росіяни атакували Сумщину пʼятьма КАБами. Пошкоджений приватний житловий сектор. Щонайменше пʼять людей постраждали.