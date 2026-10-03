Відповідь на удари по енергетиці, українська балістика та зустріч з Путіним. Головне з інтервʼю Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на нову тактику російських ударів Україна битиме по НПЗ у РФ. Про це він повідомив в інтервʼю Reuters. Українська розвідка отримала документи, які свідчать, що Путін дозволив атакувати більше цивільних цілей напередодні зими — ідеться про логістику, дороги, школи, лікарні. Він заявив, що так Росія хоче тиснути на людей, аби вони виїжджали з різних міст України, зокрема зі столиці. Для цього РФ накопичила сотні балістичних ракет.

Операція «Вівальді» У рамках операції «Вівальді» Україна вже звільнила приблизно 140 км² території. Відповідь на удари РФ У відповідь на російські удари по енергетиці Україна завдаватиме ударів по НПЗ у РФ, щоб у Кремля не було коштів на війну. Проте Україна не битиме по цивільних обʼєктах на російській території. Зустріч з Путіним Зеленський зазначив, що охоче б зустрівся з Путіним на саміті G20 у Маямі в грудні. Він хоче провести мирні переговори, проте застеріг США не вірити тому, що РФ припинить війну, якщо їй віддати Донбас. Також поки невідома дата і місце тристоронніх переговорів між РФ та Україною за участі США.