Флеш: У Києві можуть працювати російські ретранслятори, які допомагають «Шахедам» коригувати удари

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що в Києві можуть працювати російські радіоретранслятори, які забезпечують «Шахедам» короткочасний канал зв’язку для коригування ударів.

Про це він написав у соцмережах.

За словами Бескрестнова, таких ретрансляторів може бути від одного до трьох. Їх складно виявити, але «шукати треба», бо поки вони працюють, українські засоби РЕБ не зможуть ефективно закрити місто.

Бескрестнов стверджує, що на можливість використання ретрансляторів вказують, зокрема, удари по Києву. Як один із доказів він навів удар по будівлі СБУ 4 вересня, під час якого в небі не було інших «Шахедів»-ретрансляторів, а також аналіз останніх атак на київські мости.

Флеш зазначає, що без стабільного онлайн-керування дроном безпосередньо перед ударом складно точно влучити, наприклад, в опору чи ванти мосту.

Окремо він звернув увагу на фотографії українських засобів ППО, зокрема «Гепардів», на київських мостах, які активно обговорюють російські канали. За словами Флеша, приховати їхнє розташування від російської розвідки фактично неможливо, адже через мости щодня проїжджають десятки тисяч людей.

«Поки існуватиме онлайн-керування «Шахедами», під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО», — написав Флеш.

Він також зазначив, що фахівці досліджують уламки збитих безпілотників. За його словами, під час цього аналізу інших «таємних» засобів зв’язку, зокрема LTE чи «Рассвєт», не виявили.