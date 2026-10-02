CNN: Трамп обрав кандидата на посаду «царя штучного інтелекту»

Президент США Дональд Трамп призначить Джея Клейтона «царем ШІ» в Білому домі. Клейтон є директором національної розвідки.
Про це пише CNN з посиланням на два джерела.
У коментарі Axios Трамп говорив, що він був би добрим «царем» штучного інтелекту.
За словами джерел, Клейтон, який раніше обіймав посаду головного федерального прокурора на Мангеттені та очолював комісію з цінних паперів і бірж протягом більшої частини першого терміну Трампа, ймовірно, також залишиться на своїй посаді директора національної розвідки.
Ще один посадовець Білого дому сказав, що будь-які кадрові призначення оголосить сам Трамп, а будь-які повідомлення до цього моменту нібито є спекуляціями.
- 20 вересня президент США анонсував створення нової структури — Сил штучного інтелекту (AI Force). Він також пообіцяв найближчим часом призначити її керівника. Структуру створять за аналогією з Космічними силами США. 30 вересня Трамп офіційно перейменував термін «штучний інтелект» на «суперінтелект» — це мають зробити в усіх офіційних документах.