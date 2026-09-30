Трамп офіційно перейменував штучний інтелект на «суперінтелект»

Президент США Дональд Трамп офіційно перейменував термін «штучний інтелект» на «суперінтелект» — це мають зробити у всіх офіційних документах.

Про це сказано в указі Трампа на сайті Білого дому.

Трамп підписав виконавчий указ під назвою «Започаткування ери суперінтелекту», щоб «визнати технологічний рубіж, який постійно йде вперед, і безмежні перспективи, які він відкриває для американського народу». Згідно з указом, новий термін мають використовувати всі міністерства та відомства виконавчої влади в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, програмних документах та інших матеріалах.

Терміни «штучний інтелект» та «ШІ» більше не визнаватимуться.

Як пише CNBC, у день підписання документа Трамп зустрівся з низкою американських керівників провідних технологічних компаній.

На Генасамблеї ООН Трамп говорив, що слово «штучний» створює враження, що цей інтелект «фальшивий», хоча насправді технологія є «дивовижною».

Вже наступного дня представники США використали скорочення SI на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому розвитку штучного інтелекту. Там керівники технологічних компаній закликали міжнародну спільноту встановити правила для цієї технології.