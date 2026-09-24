Держдепартамент США наказав дипломатам називати штучний інтелект «суперінтелектом». Про це просив Трамп

Дипломатам Державного департаменту США наказали замінити термін «штучний інтелект» на «суперінтелект» у всіх офіційних документах і заявах.

Відповідний лист працівникам Бюро міжнародних організацій Держдепартаменту надіслав заступник помічника держсекретаря Майкл Дрейгер, передає Associated Press.

Зокрема, у листі Дрейгер попросив надалі замінювати Artificial Intelligence (AI) на Super Intelligence (SI) у документах, офіційних заявах, виступах і матеріалах для преси. У листі це назвали «зміною номенклатури AI на SI».

Бюро міжнародних організацій відповідає за дипломатичні місії США при ООН та інших міжнародних установах. Поки невідомо, чи отримали аналогічні вказівки інші підрозділи Держдепартаменту або федеральні відомства.

Напередодні, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 22 вересня, до перейменування штучного інтелекту закликав Дональд Трамп. За його словами, слово «штучний» створює враження, що цей інтелект «фальшивий», хоча насправді технологія є «дивовижною». Президент сказав, що відтепер у документах уряду США використовуватимуть термін «суперінтелект».

Вже наступного дня представники США використали скорочення SI на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому розвитку штучного інтелекту. Там керівники технологічних компаній закликали міжнародну спільноту встановити правила для цієї технології.