В Аргентині хочуть продавати громадянство заможним іноземцям. Скільки буде коштувати «золотий паспорт»

Аргентина планує надавати громадянство заможним іноземцям в обмін на грошові внески або інвестиції в державні облігації — ідеться про так звану програму «золотих паспортів». Очікується, що приймати заявки почнуть до кінця року.
Про це пише News4jax.
Міністр економіки країни Луїс Капуто представив програму на заході для інвесторів у Парижі. За його словами, у заявників є два варіанти — зробити внесок на $350 тисяч до скарбниці Аргентини або інвестувати $800 тисяч у нові державні облігації, які необхідно утримувати протягом семи років. Розмір внесків зростатиме залежно від кількості членів сім’ї, зокрема сім’я з чотирьох людей повинна буде сплатити $500 тисяч.
Якщо кількість заявників відповідатиме очікуваним прогнозам країни, програма платного громадянства може принести Аргентині до $2,5 мільярда.
- Схожу ініціативу запровадив Дональд Трамп у США. Цю програму створили, щоб заохотити заможних іноземців переїхати до Сполучених Штатів. Вона офіційно запрацювала у грудні 2025 року. Трамп повідомляв, що отримані від неї гроші витратять, щоб скоротити бюджетний дефіцит країни. Спочатку така картка мала коштувати $5 мільйонів. Тоді Трамп також заявив, що картки зможуть придбати російські олігархи.