Попри дефіцит бюджету, уряд знайшов понад 50 млрд грн на виплати військовим

Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам у жовтні.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, це дозволить цього місяця провести виплати вчасно та в повному обсязі. Кошти перерозподілять з резерву для сектора безпеки й оборони.

Корецький зазначив, що фінансування оборони, попри значний дефіцит бюджету, залишається пріоритетом.

«Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим», — додав він.