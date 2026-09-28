Нові будівництва і перекладання бруківки відкладуть. Уряд визначив пріоритети держвидатків на тлі дефіциту фінансування

Уряд вирішив обмежити фінансування непершочергових видатків через складну ситуацію з державними фінансами.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Він зазначив, що частина запланованої міжнародної допомоги поки не надійшла, зокрема тому, що Україна не встигла виконати частину зобов’язань. Ситуація з державними фінансами залишається складною, тому Кабмін ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність видатків.

Насамперед держава фінансуватиме оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Натомість відкладатимуть видатки, які не є критично важливими. Йдеться про нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, облаштування парків і скверів, фонтани, перекладання бруківки та інші роботи з благоустрою.

Корецький наголосив, що ці проєкти не скасовують, а лише відкладають, поки ресурси потрібніші для оборони та соціальних виплат. Також він закликав місцеву владу переглянути свої бюджети й обмежити аналогічні видатки.