У соцмережах пишуть про дефіцит в аптеках. МОЗ відповідає: є тимчасова проблема з ліками для щитовидної залози

У вересні, після російських атак на українські склади, соцмережами стала ширитись інформація про скорочення запасів ліків в аптеках. Це почалося 7 вересня, коли менш ніж за дві години телеграм-канали поширили 27 дописів із цитатою економіста, фінансового аналітика Олексія Куща. Він казав, що треба вже робити запаси ліків, адже деякі з них зникли з продажу і невідомо коли зʼявляться. За дві години дописи зібрали 1,2 мільйона переглядів. Наратив про дефіцит поширювали до кінця місяця: 29 вересня телеграм-канал «Картель» написав, що з аптек зникають деякі позиції, які мають відпускати в межах програми «Доступні ліки».
Окрім складів, в останній тиждень вересня окупанти тричі атакували фармацевтичний завод «Дарниця» в Києві. Це один з найбільших виробників лікарських засобів в Україні.
«Бабель» надіслав офіційний запит до Міністерства охорони здоровʼя з проханням пояснити, чи є наразі дефіцит життєво необхідних і критично важливих препаратів, які існують прогнози та яких заходів вживають, аби покрити можливі проблеми з постачанням. Ось що відповіли в МОЗ:
- Системного дефіциту ліків в Україні немає, попри пошкодження складської інфраструктури через російські атаки. Ринок залишається стійким завдяки диверсифікації каналів постачання, виробникам та оперативності дистрибʼюторів.
- Локальні перебої спостерігалися в серпні — вересні 2026 року. Головні причини: руйнування складів, збої в логістиці імпорту і сплеск ажіотажного попиту.
- Дистрибʼютори вже перебудували логістику і маршрути, щоб зберегти безперервне постачання в аптеки та медичні заклади.
- Уряд дозволив розосереджувати ліки: у серпні 2026 року спрощено вимоги до зберігання медикаментів на складах, аби компанії не концентрували великі запаси в одному місці та залучали додаткові площі.
- Наразі в аптеках є тимчасові труднощі з препаратами на основі левотироксину натрію (німецький «Еутирокс» та «L-Тироксин»). Одним із факторів зниження рівня залишків називають ажіотажний попит (коли пацієнт купує по 5–10 упаковок препарату). Ці ліки надійдуть в Україну вже цього тижня після переговорів МОЗ із дистрибʼюторами про прискорення імпорту.
- В аптеках достатньо інших препаратів на основі левотироксину натрію: український аналог «Сінторікс» від «Фармак» (доступний за програмою «Доступні ліки», також виробник обіцяє, що за потреби виробництво збільшать) та німецький «Еферокс».
У Міністерстві запевняють, що постійно контролюють ситуацію з ліками на основі левотироксину натрію. Також МОЗ постійно моніторить доступність ліків, аби своєчасно визначати проблемні позиції, регіони та необхідні заходи реагування.