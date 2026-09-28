Росіяни вже втретє атакували завод «Дарниця» і вдруге — клініку «Добробут» у Києві

У понеділок, 28 вересня, Росія завдала ударів по фармацевтичному заводу «Дарниця» і медичному центру «Добробут» у Києві.

Зокрема, атака на завод «Дарниця» — вже третя з 23 вересня. Цього разу минулося без постраждалих, повідомила членкиня ради директорів компанії Катерина Загорій.

Катерина Загорій / Facebook

Водночас від удару по клініці «Добробут» постраждали семеро людей, шестеро з них — працівники закладу, повідомили в пресслужбі компанії.

Це вже друга атака на цей медичний центр. Від удару загорілися верхні поверхи, де розташована «Академія Добробут», а також перші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки. Пошкоджене медичне обладнання. Медичний центр оголосив, що не працюватиме в найближчі дні.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Загалом цього дня від російських атак по Києву загинула одна людина, ще 21 постраждала, троє з них — діти. Зокрема, росіяни вдарили по будівлі Національної академії наук у центрі столиці. Також у місті пошкоджено багатоквартирний будинок, будівлю бізнес-центру, АЗС, ресторан, адміністративні будівлі та автомобілі.