Росіяни атакували Національну академію наук у Києві — загинули академіки, є постраждалі (оновлено)

Російський дрон вдень 28 вересня вдарив по будівлі Національної академії наук у Києві. Відомо про двох загиблих, є постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС.

На опублікованих кадрах видно, що в будівлі спалахнула пожежа, люди вилазили у вікна, рятуючись від неї.

Оновлено о 15:55. Пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови заявила, що внаслідок російської атаки загинули два академіки, ще з кількома немає звʼязку. За даними ДСНС, ще семеро людей постраждали. У будівлі НАН зруйновано два поверхи.