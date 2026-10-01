Росіяни вдарили по Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований реактор

Російський дрон 30 вересня атакував Інститут ядерних досліджень у Києві. Там розташований дослідницький ядерний реактор — він не пошкоджений.

Про це повідомили в Державній інспекції атомного регулювання.

На території інституту внаслідок атаки виникла пожежа — її оперативно ліквідували. Люди не постраждали, а сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень.

Змін радіаційного фону не зафіксували — його показники перебувають у межах природного фону (0,16—0,20 мкЗв/год). Наразі тривають розслідування та оцінка завданих пошкоджень.

В інспекції зазначили, що київський дослідницький реактор (ВВР-М) зупинений із лютого 2022 року, його активну зону повністю вивантажено. Реактор використовують лише для обслуговування систем, важливих для безпеки.

Загалом реактор ВВР-М призначений для використання як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

«Відтак, удар по території Інституту ядерних досліджень — це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і воєнним злочином», — наголосили в Держатомрегулюванні.