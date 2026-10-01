Опитування: Партія проукраїнського прем’єра Латвії лідирує напередодні парламентських виборів

Партія проукраїнського прем’єра Латвії Андріса Кулбергса «Об’єднаний список» лідирує в опитуванні напередодні парламентських виборів.

Про це пише Reuters з посиланням на опитування SKDS.

За даними дослідження, партія може отримати найбільше місць у Сеймі, але не матиме одноосібної більшості. «Об’єднаний список» готові підтримати 14,4% опитаних. Далі йдуть «Суверенна влада / Альянс молодих латвійців» із 9,4% та «Латвія на першому місці» з 9,2%.

Також 6,2% респондентів готові проголосувати за «Прогресивних», 5,6% — за «Національний альянс», 4,8% — за «Союз зелених і селян», а 4,3% — за «Нову єдність». Опитування SKDS проводили 4—16 вересня серед 2 035 громадян Латвії.

До Сейму проходять партії, які долають 5% бар’єр. За результатами опитування, його можуть подолати сім політичних сил. Водночас 14,9% опитаних заявили, що не планують голосувати, а частина респондентів ще не визначилася.

Партія «Стабільність!», яку заснували, зокрема, латвійські політики Олексій Росліков і Валерій Петров, наразі не долає 5% бар’єр — її підтримують 2,8% опитаних.

Росліков — колишній лідер партії та депутат Сейму, відомий проросійськими заявами й закликами до тіснішої співпраці з Росією та Білоруссю. У 2025 році Служба державної безпеки Латвії відкрила проти нього кримінальну справу за підозрою у сприянні Росії в діях проти Латвії та розпалюванні національної ворожнечі.

У 2026 році Росліков залишив керівництво «Стабільності!», однак залишився її членом і балотується до Сейму від партії другим номером у Ризькому окрузі. Наразі він перебуває в Білорусі та оголошений у Латвії в розшук.