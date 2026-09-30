Американські компанії, що займаються розробками у сфері ШІ, підписали угоду про контроль за безпекою штучного інтелекту

Президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з керівниками великих компаній, що займаються розробками в галузі штучного інтелекту — Google, Anthropic, Meta, OpenAI , Nvidia та компанією Ілона Маска xAI. Вони підписали угоду про контроль за безпекою штучного інтелекту.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Він опублікував документи домовленостей. Там сказано, що кожна компанія має створити «надійні внутрішні механізми» для моніторингу можливостей своїх моделей штучного інтелекту. Ці механізми мають відповідати стандартам безпеки на етапах навчання. Виявлені ризики та проблеми пропонують усувати.

Також Трамп очікує, що ці компанії будуть співпрацювати з незалежними аудиторами та регулярно брати участь у спільних зустрічах, присвячених розробці методів підвищення безпеки систем штучного інтелекту.

Президент США заявив, що угода має «моральну силу» і не підлягає примусовому виконанню в судовому порядку.