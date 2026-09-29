У Литві готові заплатити за постійну присутність американських військ у країні

Премʼєр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що країна готова платити за присутність американських військових на її території як гарантію безпеки.
Про це пише Bloomberg.
Премʼєр розмовляв про це з Джоном Коулом, спецпосланцем Трампа. Також він подякував адміністрації Трампа за додаткову тисячу американських військових, яких розмістили в країні.
Сінкявічюс спростував побоювання про масштабну російську військову операцію у країнах Балтії. Він заявив, що розвідники «не бачать жодного посилення ризику, але краще перестрахуватися».
- Це відбувається на тлі того, що європейські розвідка та політики стверджують, що Росія може посилити гібридні операції проти країн НАТО — аж до повітряних ударів по країнах Балтії.
- Зокрема, у липні міністр оборони Литви Робертас Каунас заявляв, що Росія може готувати нову ескалацію проти країн Балтії та Польщі. Через це Литва вирішила побудувати біля кордону з РФ, приблизно за 30 кілометрів від Калінінградської області, захищену від дронів електропідстанцію.