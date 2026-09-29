Україна отримала боєприпаси для винищувачів F-16 від Бельгії та Іспанії

Україна отримала боєприпаси до винищувачів F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі.
Він також нагадав, що Україна за прискореною процедурою отримає три винищувачі F-16 до кінця 2027 року. Вперше про це говорив міністр оборони Бельгії Тео Франкен ще на початку червня. Франкен зазначав, що Бельгія планує передати Україні сім винищувачів F-16 до кінця року: чотири — на запчастини, три — для роботи в небі.
Бельгійський міністр також заявляв, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.
- Бельгія входить до міжнародної коаліції з передачі Україні винищувачів F-16, яку очолюють Данія і Нідерланди. Раніше Бельгія заявляла про намір поступово передати Україні всі свої літаки цього типу після їхньої заміни на американські F-35, однак наразі не постачила жодного.
- У березні 2025 року в уряді Бельгії повідомляли, що передача Україні F-16 затримується через затримку з поставками нових F-35 зі США до Бельгії.