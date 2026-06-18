Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 цього року

Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 до кінця цього року.
Про це 18 червня повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі, передає «Радіо Свобода».
«Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири — на запчастини, три — для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів «Шахед», — сказав Франкен.
Бельгійський міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.
Втім, за його словами, темпи передачі залежатимуть від надходження до бельгійських ВПС нових винищувачів F-35.
«Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборон, і Бельгія має відігравати свою роль у ядерній доктрині НАТО. Тому спочатку ми повинні отримати F-35, а вже потім можемо передавати F-16», — пояснив він.
- Бельгія входить до міжнародної коаліції з передачі Україні винищувачів F-16, яку очолюють Данія й Нідерланди. Раніше Бельгія заявляла про намір поступово передати Україні всі свої літаки цього типу після їхньої заміни на американські F-35, однак наразі не постачила жодного.
- У березні 2025 року в уряді Бельгії повідомляли, що постачання Україні F-16 затримується через затримку з постачанням нових F-35 зі США до Бельгії.