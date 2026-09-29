Норвегія виділила €2,3 млн на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим

Норвегія виділить 25 мільйонів крон (близько €2,3 мільйона) на пошук і повернення депортованих Росією українських дітей, а також на допомогу полоненим військовим і цивільним.

Про це повідомили на сайті уряду країни.

Зокрема, 10 мільйонів норвезьких крон спрямують Центральному агентству розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Агентство займається пошуком зниклих безвісти та допомагає родинам встановити долю близьких, які могли потрапити в полон, загинути або втратити звʼязок із сімʼєю через війну.

Ще 15 мільйонів крон виділяють на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей.

В уряді додали, що загалом з 2022 року Норвегія надала ЮНІСЕФ понад 1 мільярд крон для їхньої роботи в Україні. Приблизно 80 мільйонів крон з цієї суми виділили на допомогу викраденим дітям.