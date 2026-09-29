Сили ППО вночі знешкодили усі запущені Росією ракети і понад 100 дронів. Проте у Києві, на Київщині та Одещині є постраждалі

У ніч проти 29 вересня російські війська запустили для удару по Україні протикорабельну ракету «Циркон» / «Онікс», дві балістичні — «Іскандер-М» / С-400 та 152 ударні «Шахеди», 82 із них — реактивні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося знешкодити усі російські ракети та ще 106 БпЛА. Решта дронів влучила у 24 місцях, на 16 локаціях — впали уламки збитих цілей.

Зокрема, у Голосіївському районі Києва БпЛА зранку влучив у шестиповерховий житловий будинок — постраждала одна людина. У Солом’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Також там горіли адмінбудівля та корпус навчального закладу.

Крім того, вночі під час розбору завалів корпусу Національної академії наук України рятувальники виявили тіло людини. Так, кількість загиблих через російський удар по будівлі НАН зросла до двох. Щонайменше шестеро постраждали, серед них — колишній секретар РНБО Володимир Горбулін.

На Київщині, у Бучанському районі, через удар безпілотника цієї ночі загорілися приватний будинок і покрівля сусіднього. З-під завалів будинку врятували двох людей — їх госпіталізували.

У Броварському районі пошкоджено два складські приміщення, у Бориспільському районі — три приватні будинки й автівки, у Фастівському — кафе, а в Обухівському районі — територію підприємства.

Також РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Одещині — постраждали шестеро людей. Зруйновано цивільне підприємство, пошкоджено портові обʼєкти, ліцей, притулок для тварин, приватний будинок і транспорт.

На Житомирщині РФ завдала близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі. Під атакою були об’єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі. Минулося без постраждалих.