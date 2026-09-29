Міністр оборони Хмара просить ЄС профінансувати перехоплювачі реактивних дронів для України

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав країни Європейського Союзу долучитися до фінансування перехоплювачів, здатних протидіяти російським реактивним дронам.

Про це він сказав на засіданні Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони.

Хмара зазначив, що Україна шукає дешеві та ефективні засоби протидії реактивним «Шахедам». Сили оборони вже збивають такі цілі, зокрема ракетами-перехоплювачами. Також українські виробники пропонують власні рішення, які дають позитивні результати, однак для побудови ефективної системи протидії потрібен час.

Тому міністр оборони закликав ЄС долучитися до фінансування цього напряму, щоб перехоплювачі якнайшвидше надійшли до Сил оборони в достатній кількості.

Також Міноборони просить союзників передати частину ракет для Patriot із власних запасів — в обмін на ті, що Україна отримає пізніше за контрактами, а ще надати ракети «повітря — повітря», переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) та боєприпаси для F-16.

Серед фінансових пропозицій — перенести кошти з кредиту ЄС із 2027 року на 2026 та спрямувати залишок програми SAFE на закупівлі для України.

«Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо — з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз», — наголосив Хмара.