У Литві запровадили національні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана

У Литві з 25 вересня почали застосовувати національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана.

Про це заявив представник Департаменту міграції країни Рокас Пукінскас, пише LRT.

У країні ухвалили це рішення після того, як Європейський Союз виключив двох російських олігархів із санкційних списків. Euronews із посиланням на джерела писав, що виключити Усманова зі списку санкцій вимагали Франція і Словаччина. Хорватія та Італія підтримали рішення, щоб досягти компромісу.

Заборона на в’їзд до Литви для Усманова та Фрідмана діятиме впродовж п’яти років, після чого її можуть переглянути та продовжити.

Латвія та Естонія також планують запровадити національні санкції проти бізнесменів.