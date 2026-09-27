Президент Сербії Вучич пішов у відставку

Президент Сербії Александар Вучич 27 вересня заявив, що йде у відставку після майже десяти років на посаді.

Про це він оголосив у зверненні до громадян в ефірі державного телебачення, передає Blic.

Вучич заявив, що залишає посаду, щоб взяти участь у майбутніх парламентських виборах, запланованих на 25 жовтня, уже не в статусі голови держави. Він планує претендувати на посаду прем’єр-міністра.

Після відставки Вучича обовʼязки президента Сербії тимчасово виконуватиме голова розпущеного парламенту Ана Брнабич — доки не вступить на посаду новообраний президент. За Конституцією Сербії президентські вибори мають відбутися протягом трьох місяців від цього дня.

Вучич став президентом Сербії у травні 2017-го і був переобраний у квітні 2022 року. Другий президентський термін Вучича мав закінчитися в травні 2027 року.

Що передувало

Відставки Вучича вимагають у Сербії вже майже два роки. Наприкінці 2024 року країну охопили протести, які почалися після обвалення даху залізничного вокзалу в північному місті Нові-Сад, унаслідок чого загинули 16 людей. Ця подія викликала хвилю обурення через ймовірну корупцію та відсутність відповідальності.

9 вересня 2026 року Вучич розпустив парламент і призначив дострокові вибори. За кілька днів до цього його партія висунула Вучича кандидатом у премʼєри.

Сербія традиційно є одним із найближчих союзників Росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з РФ. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкцій проти Москви, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС — і для цього повинна провадити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.