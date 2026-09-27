Польща пропонує розмістити виробництво ракет для Patriot на своїй території

Польща запропонувала розмістити на своїй території виробництво ракет для американських систем Patriot, якщо США нададуть Україні відповідну ліцензію.

Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковʼяк-Чарнецька в ефірі TVN24, передає RMF24.

Підприємство пропонують розмістити в Польщі задля безпеки. Водночас навіть якщо США погодять виробництво ракет в Україні, це не скасовує можливості Польщі отримати дозвіл на власне виробництво.

Паралельно Польща веде переговори зі США щодо створення постійної американської військової бази. У Варшаві розглядають дві можливі локації на заході країни. Очікується, що база буде розрахована приблизно на пʼять тисяч американських військових та їхні сімʼї.

Остаточне рішення США щодо бази, за словами польської посадовиці, може зʼявитися після завершення перегляду американської військової присутності в Європі. Звіт має потрапити до міністра оборони США Піта Гегсета 1 листопада, а до президента Дональда Трампа — 1 грудня.