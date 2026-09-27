У Мадриді тисячі людей вийшли на протест через міграційну кризу в Сеуті

У Мадриді тисячі людей взяли участь у другому «Марші за гідність». Протестувальники вимагали провести загальні вибори і висловлювали підтримку Сеуті, де триває міграційна криза.
Про це повідомляє Euronews.
Демонстрацію організувала громадська платформа Sociedad Civil Española за підтримки Народної партії та Vox. Марш розпочався приблизно о 10:00 від площі Сібелес і пройшов до Тріумфальної арки в районі Монклоа.
Участь в акції взяв лідер Vox Сантьяго Абаскаль. Він заявив, що мігрантів, які прибули до Сеути, необхідно повернути до країн їхнього походження. У протесті взяли участь приблизно 40 тисяч людей. Організатори оцінюють кількість учасників у 120 тисяч.
Міграційна криза в Сеуті почалася наприкінці липня, коли десятки тисяч людей перетнули кордон із Марокко та потрапили на іспанську територію в Північній Африці. Зараз приблизно 8 300 мігрантів розмістили у спеціально облаштованих приміщеннях, а понад 4 000 людей, за оцінками, досі живуть на вулицях.
Марокко звинуватило Іспанію у перешкоджанні поверненню мігрантів. Водночас іспанські служби продовжують переміщати людей із вулиць до облаштованих місць. Зокрема, 25 вересня 63 жінок, які перебували самі або з маленькими дітьми, перевезли до спеціального центру.
- Попередній «Марш за гідність» відбувся ще до масового прибуття мігрантів наприкінці липня. Тоді десятки тисяч людей вимагали відставки премʼєра Педро Санчеса та проведення дострокових виборів. 2 вересня, у День Сеути, акції на підтримку міста також відбулися в інших містах Іспанії.