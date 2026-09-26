Fire Point: Ільський НПЗ у РФ зупинив роботу через українську атаку

Ільський нафтопереробний завод у російському Краснодарському краї призупинив роботу після української атаки, що сталася в ніч на 26 вересня.

Про це повідомили в українській оборонній компанії Fire Point.

Потужність НПЗ — приблизно 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і майже 20 видів нафтопродуктів.

НПЗ атакували українські БпЛА FP-1. Атака пошкодила три установки первинної переробки нафти та резервуарний парк.