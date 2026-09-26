Fire Point: Ільський НПЗ у РФ зупинив роботу через українську атаку

Ільський нафтопереробний завод у російському Краснодарському краї призупинив роботу після української атаки, що сталася в ніч на 26 вересня.
Про це повідомили в українській оборонній компанії Fire Point.
Потужність НПЗ — приблизно 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і майже 20 видів нафтопродуктів.
НПЗ атакували українські БпЛА FP-1. Атака пошкодила три установки первинної переробки нафти та резервуарний парк.
- Також цієї ночі під ударом був «Азовський оптико-механічний завод» у Ростовській області РФ. Супутникові знімки NASA FIRMS зафіксували пожежу неподалік підприємства. У Генштабі підтвердили, що на території ливарного цеху спалахнула пожежа. Ще атака пошкодила обладнання в пʼятьох виробничих будівлях.