Україна атакувала Ільський нафтопереробний завод у РФ. Що відомо про наслідки

Українські війська атакували Ільський нафтопереробний завод у російському Краснодарському краї.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

НПЗ атакували в ніч на 26 вересня. На території підприємства зафіксували пожежу. Востаннє цей російський завод був атакований 8 серпня.

Його потужність становить приблизно 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і майже 20 видів нафтопродуктів.

Моніторингові канали також повідомляли, що в Ростовській області під атакою, ймовірно, був «Азовський оптико-механічний завод». Супутникові знімки NASA FIRMS зафіксували пожежу неподалік підприємства. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.