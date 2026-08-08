Українські військові вдарили по Ільському і Сизранському НПЗ у РФ

Українські підрозділи в ніч на 8 серпня вдарили по Ільському і Сизранському НПЗ у Росії — там спалахнули пожежі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Потужність Сизранського НПЗ у Самарській області — приблизно 8,5 млн тонн нафти на рік. На заводі виробляють також моторне та суднове пальне.

Також під атакою був Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Його потужність — близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і близько 20 видів нафтопродуктів.

Ще українські військові вдарили по російському посту технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» у Чорному морі.