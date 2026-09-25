Пожежа на станції Starlink у Польщі була підпалом: прокуратура перевіряє російський слід

Польська прокуратура відкрила справу через пожежу на наземній станції супутникового зв’язку Starlink у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства. Інцидент вважають підпалом.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак, передає PAP.

Новак заявив, що записи з камер свідчать про підпал. Слідство також має докази, що зловмисники могли діяти за дорученням російських спецслужб. Водночас конкретних підозрюваних наразі немає.

Прокуратура вважає, що метою підпалу могло бути порушення роботи та інтернет-зв’язку Starlink у Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи. Справу кваліфікують, зокрема, як диверсію на користь іноземної розвідки, що спричинила майнову шкоду у великих розмірах.

У четвер на місці пожежі прокурори провели огляд території та допитали свідків. До слідчих дій також залучили співробітників Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та Центрального слідчого бюро поліції (CBŚP). Розслідування доручили ABW у Радомі та управлінню CBŚP у Радомі.