Уряд призначив нового тимчасового керівника Податкової служби

Кабмін призначив Юрія Конюшенка першим заступником голови Державної податкової служби й тимчасово доручив йому керувати відомством.
Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.
Він зазначив, що перед новим очільником ДПС стоять такі завдання: забезпечити злагоджену безперебійну роботу відомства, виконати плани надходжень до державного бюджету, вдосконалити та спростити адміністрування податків, покращити взаємодію з бізнесом і відкрити діалог з платниками.
Конюшенко працював у Секретаріаті Кабміну з 2015 року, де займався питаннями бюджетно-податкової та митної політики. У 2020 році перейшов до Міністерства фінансів, де працював директором департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи.
- 14 вересня уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обовʼязків голови Податкової служби. Це сталося на тлі справи «Карфаген» про прикриття шахрайських кол-центрів посадовцем Офісу генпрокурора.
- На записах, опублікованих НАБУ, фігурує «Шеф» — колишній очільник Податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року цю посаду обіймав Руслан Кравченко, який потім став генпрокурором. Керівник злочинної операції — Сергій Кропива («Канцлер») — звертається до нього як до «Андрійовича». Він, попри звільнення, зберіг вплив на ДПС і, за версією слідства, допоміг призначити на посаду заступника голови Служби лояльну людину.