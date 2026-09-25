Холдинг Fozzy Group скоротить частину офісних працівників через російські атаки. Йдеться про робітників холдингу, мережі «Сільпо» та логістичного напрямку.

Про це компанія Fozzy Group повідомила у фейсбуку.

У компанії пояснили, що це вимушене рішення через наслідки російських атак. Лише з 1 серпня до 25 вересня росіяни зруйнували або пошкодили понад 20 об’єктів Fozzy Group — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.

Через це група втратила частину інфраструктури й товарних запасів, а витрати на роботу зросли. Тому Fozzy Group переглядає проєкти і завдання: частину призупинять, від деяких відмовляться, а для інших шукатимуть нові рішення.

Подібні скорочення вже відбулися в MAUDAU та IT-командах TemaBit і E-commerce & Ecosystem. У вересні в TemaBit, зокрема, звільнили майже 100 розробників.

Водночас Fozzy Group продовжить наймати працівників на операційні посади — у супермаркети, на склади та виробництва. Компанія також відновлює пошкоджені об’єкти і перебудовує логістику.

Працівникам, яких торкнуться скорочення, обіцяють допомогти з резюме і рекомендаціями, а також пропонуватимуть вакансії в бізнесах групи та інших компаніях.