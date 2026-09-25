Росіяни вдарили по офісній будівлі в Києві — четверо людей загинули

Сьогодні, 25 вересня, росіяни вдарили безпілотниками по офісній будівлі в Соломʼянському районі Києва. Відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Ще семеро людей поранені, серед них — дитина. Пожежу на парковці біля офісного центру вже ліквідували. Також пошкоджений медичний заклад у Соломʼянському районі. Трьох людей, які перебували неподалік від медзакладу, госпіталізували, зокрема дитину.

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Водночас у Шевченківському районі вісім людей постраждали через російську атаку, заявили в ДСНС. На місці удару загорілися одноповерхова і п’ятиповерхова нежитлові будівлі. Пожежу на площі 300 м² уже ліквідували.

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Загалом від російських атак у столиці протягом 25 вересня постраждала 31 людина, зокрема двоє дітей. 15 людей у лікарнях, загинули пʼять мешканців — серед них 14-річний хлопець. Також росіяни атакували склади ресторану «Макдональдс», підтвердив президент Володимир Зеленський.