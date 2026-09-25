Дослідження: Росія перевела 107 суден тіньового флоту під свій прапор через тиск санкцій

Від початку 2025 року до кінця червня 2026-го Росія додала до свого суднового реєстру 107 суден. 87% із них на момент зміни прапора вже перебували під санкціями.

Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

За даними дослідників, загалом за цей період російський реєстр зріс на 36% — із 280 до 382 суден. Із 107 нових суден 72 перевозили російське викопне паливо на світові ринки. Станом на кінець червня вони доставили такого палива на €7,5 мільярда.

У звіті зазначають, що судна тіньового флоту раніше переважно користувалися відкритими судновими реєстрами. Однак через санкційний тиск ЄС, Великої Британії та США деякі країни почали відмовлятися реєструвати такі судна. Після цього частина з них почала використовувати фальшиві прапори, а тепер дедалі більше переходить під російський прапор.

За даними CREA, 56% суден, які приєдналися до російського реєстру після січня 2025 року, у період між потраплянням під санкції та реєстрацією в Росії хоча б раз ходили під фальшивим прапором.

Кількість суден тіньового флоту, які використовують фальшиві прапори, скорочується. Їхня кількість зменшилася зі 101 у жовтні 2025 року до 45 наприкінці червня 2026-го.

Водночас Барбадос і Палау повністю виключили зі своїх реєстрів усі російські танкери, які раніше ходили під їхніми прапорами, а Панама з травня 2025 року скоротила їхню кількість майже на дві третини.

При цьому темпи поповнення російського реєстру вже сповільнилися: якщо в грудні 2025 року до нього додали 25 суден, то в червні 2026-го — лише три.

Окремо у звіті згадують російський СПГ-танкер Arctic Metagaz. У березні 2026 року на ньому стався вибух, після чого судно понад місяць дрейфувало без контролю Середземним морем. На борту було майже 60 тисяч тонн російського скрапленого природного газу. Росія не проводила рятувальної операції, тому наслідками інциденту займалися Лівія, Мальта та Італія.

Автори зазначають, що за міжнародним морським правом країна, під прапором якої ходить судно, має здійснювати над ним ефективний контроль. На їхню думку, випадок з Arctic Metagaz показує ризики, які створюють старі судна тіньового флоту, зокрема коли вони залишаються без належного страхування і контролю.