У мережі шириться відео про знайдені в ексголови Агенції оборонних закупівель $140 млн. Це ШІ-ролик, поширений клоном українського медіа

Зрозуміти, що джерелом став саме підробний сайт, можна з домену: у оригінального NV це nv.ua, тоді як підробка використовує домен nvukraine.com.

Останні кілька днів у мережі шириться відео з грошима в ящиках, знайденими начебто під час обшуків НАБУ в колишнього керівника агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова. Насправді відео згенерував штучний інтелект, а першим його поширив клон-підробка на українське медіа NV.

Сайт-підробка 23 вересня опублікував статтю із заголовком: «У коробках з-під холодильників знайшли $140 млн із позначкою «Слузі народу»: НАБУ провело обшуки в екскерівника оборонних закупівель».

У «новині» йшлось, що правоохоронці начебто вилучили понад $140 мільйонів готівкою, запакованої в кілька коробок з-під холодильників, одна з яких була позначена наліпкою «Для слуги народу». Як підтвердження в текст додали фейкове відео з «обшуків». І новина, і відео дублюються англійською мовою, з чого можна зробити висновок, що цей фейк таргетувався і на іноземну аудиторію.

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У подальшому фейкові новину та відео використали усвоїх публікаціях низка проросійських телеграм-каналів. Згідно з аналізом «Бабеля», на ранок 25 вересня ці публікації зібрали майже 370 тисяч переглядів.

Про те, що це відео є фейком, повідомили в самому НАБУ. Жумаділов теж відреагував на ситуацію і назвав ролик «російським ІПСО», яке «деяким зайшло».