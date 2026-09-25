Найбільше металургійне підприємство в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» припиняє роботу після російських атак

Компанія «АрселорМіттал» після серії російських ракетних ударів не відновлюватиме роботу свого українського підприємства у Кривому Розі до закінчення війни.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Там сказано, що за останні пʼять тижнів росіяни чотири рази вдарили ракетами по підприємству, зокрема 16 серпня. Від цих атак загинули п’ятеро працівників і 17 постраждали, а виробничі потужності зазнали значних пошкоджень.

За словами гендиректора «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо, компанія більше не може безпечно експлуатувати криворізький завод.

«Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України й зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб коли нарешті настане мир, залишалися можливості для відновлення виробництва», — зазначив Лонгобардо.

Загалом материнська компанія «АрселорМіттал» оцінює втрату вартості активів свого підприємства у Кривому Розі приблизно в мільярд доларів.