Росіяни вночі запустили по Україні ракети різних типів і понад 100 дронів. Є влучання у Києві, Кривому Розі, на Одещині (оновлено)

Російські війська у ніч проти 16 серпня випустили для атаки по Україні 106 дронів і ракети різних типів — протикорабельні «Онікси», балістичні «Іскандер-М» / С-400 / KN-23 та керовані авіаракети Х-59/69.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

ППО вдалося збити три ракети Х-59/69 і 85 ворожих БпЛА. Проте є влучання у 13 місцях, у трьох — впали уламки. Основним напрямком удару цієї ночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Зокрема, у Києві від атаки постраждали троє людей. В Оболонському районі загорівся ринок, у Голосіївському — нежитлова будівля.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині росіяни атакували промислові об’єкти. Одна людина загинула, 13 постраждали.

Оновлено о 10:30. З-під завалів деблокували тіло другого загиблого. Ще 14 людей постраждали від нічної атаки РФ, 11 з них — госпіталізовані.

Загиблі та 13 поранених — це працівники гірничо-металургійного комплексу «АрселорМіттал Кривий Ріг» та підрядних організацій. У компанії заявили, що через удар частину виробничих процесів заводу призупинили. Рятувальні й пошукові роботи тривають.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Білгороді-Дністровському на Одещині внаслідок російської атаки пошкоджені три пʼятиповерхівкки. Попередньо, одна людина травмована.

Оновлено о 10:30. Кількість постраждалих зросла до двох. Також внаслідок атаки пошкоджено територію двох непрацюючих підприємств.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Авіабомбами росіяни зранку атакували Запорізьку область. КАБи влучили у приватні будинки у Вікторівці та Михайлівському. Загинули двоє людей, ще одна постраждала.