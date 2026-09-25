CNN: Віткофф і Кушнер неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку.

Про це пишуть CNN і Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорювали співпрацю США з РФ і мирне врегулювання.

6 вересня Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. Переговори назвали «змістовними», серед тем були санкції. Наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели три раунди переговорів.

Напередодні, 5 вересня, Віткофф і Кушнер були в Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Володимиром Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад три години.