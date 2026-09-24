Лукашенко помилував ще 15 засуджених. Більшість з них — політвʼязні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених.

Про це йдеться в заяві на сайті самопроголошеного президента.

Зазначається, що серед помилуваних 13 людей були засуджені «за злочини екстремістського спрямування». Більшість з них — жінки, їх десять.

У пресслужбі Лукашенка додають, що усі засуджені «подали клопотання про помилування, визнали свою провину, розкаялися у скоєному, а також пообіцяли вести законослухняний спосіб життя».