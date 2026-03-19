Лукашенко відпустив 250 політв’язнів після візиту делегації США

У Білорусі після візиту американської делегації до Мінська на свободу вийшли 250 людей, 235 звільнених залишаться в Білорусі, 15 — депортують з країни.

Про це пише опозиційне білоруське видання «Наша Ніва».

Частину людей після звільнення одразу вивезли з країни. Серед тих, хто вийшов на волю — журналісти, активісти й учасники протестів, зокрема:

Катерина Андреєва, журналістка;

Едуард Пальчис, блогер;

Наста Лойка, правозахисниця;

Микита Золотар — його затримали ще неповнолітнім, він отримав п’ять років ув’язнення і ще півтора року — за штовхання охоронця;

Михайло Лапунов — батько Микити, теж політичний в’язень;

Сергій Мавшук — отримав шість з половиною років за участь у протестах, його дружину депортували в лютому 2025 року;

Кирило Казей — засуджений у 2020 році до семи років;

Микола Куляшов — колишній митник, допомагав людям перетинати кордон;

Денис Жалезко — засуджений одразу за дев’ятьма політичними статтями, відсидів близько двох років із п’яти;

Павло Шпетний — анархіст, отримав вісім років у справі «Революційних дій»;

Кім Самусенко — засуджений до шести з половиною років, його брат Олексій вже на волі;

Олександр Козлянка — активіст «Революційної дії», отримав сім з половиною років за події 2018-го;

Дмитро Кубаров — дизайнер, якого після виборів 2020 року засудили до восьми років за нібито зберігання компонентів для коктейлів Молотова.

Також на зустрічі спецпосланець президента США Дональда Трампа Джон Коул заявив, що США знімають санкції з компанії «Білоруськалій», Белінвестбанку і Мінфіну Білорусі, пише «Белта».

Крім того, Коул заявив, що санкції США знімуть «значно швидше», ніж у минулі рази. Він також розповів, що делегації працюють над відновленням роботи посольства США у Білорусі.