Лукашенко помилував 123 увʼязнених у Білорусі. Серед них — пʼятеро українців і білоруські опозиціонери

У суботу, 13 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 увʼязнених громадян різних країн. Більшість передали до України.

Про це заявила пресслужба Лукашенка.

Там кажуть, що помилування стосується засуджених за «шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність». Це громадяни Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії.

Такого рішення досягли в межах домовленостей з Дональдом Трампом. За це США зняли санкції з калійної галузі Білорусі. Перед цим Лукашенко зустрічався зі спецпредставником США Джоном Коулом у Мінську.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до України з Білорусі повертаються пʼятеро цивільних українців.

Пізніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в Україну вже прибули 114 цивільних з Білорусі.

Наймолодшому звільненому українцю 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші громадяни — цивільні, яких затримали в Білорусі та звинуватили в роботі на українські спецслужби.

Також Україні передали білоруських політвʼязнів. Надалі вони поїдуть до Литви.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Серед звільнених, зокрема, білоруська опозиціонерка, одна з лідерок протестів 2020 року Марія Колесникова та лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький.

Також у списку кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико, білоруський адвокат Максим Знак і головна редакторка білоруського видання TUT.by Марина Золотова, пишуть білоруські медіа. Більшість з них були засуджені за політичними справами після виборів 2020 року і протестів.