Bloomberg: Фрідман не знав, що Євросоюз зніме з нього санкції

Російського олігарха Михайла Фрідмана здивувало те, що з нього зняли санкції Євросоюзу. До цього він тривалий час обурювався через обмеження, однак згодом «втратив надію» на їхнє скасування.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники журналістів сказали, що Фрідман несподівано скористався зусиллями іншого російського олігарха — Алішера Усманова, який намагався зняти з себе санкції. Водночас для Усманова важливу роль відіграли його «складні зв’язки» з лідерами Узбекистану та Азербайджану — Шавкатом Мірзійоєвим та Ільхамом Алієвим.

За словами кількох учасників закритих зустрічей, Путін неодноразово казав російським олігархам, що особисті санкції його не турбують і що вони мають самостійно шукати вихід із ситуації. Усманов, якого не вважають одним із найближчих соратників Путіна, схоже, скористався цією порадою, додає Bloomberg.