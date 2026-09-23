Азербайджан помилував француза після того, як ЄС зняв санкції з російського олігарха Усманова

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 23 вересня помилував громадянина Франції Мартіна Раяна, якого засудили до 10 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві. Раян перебував під вартою з грудня 2023 року.

Відповідний указ опублікували на сайті президента Азербайджану.

Раян був серед 20 людей, яких Алієв звільнив від покарання. У березні 2026 року його засудив суд Баку. Азербайджанська влада стверджувала, що він збирав інформацію про відносини Азербайджану з Туреччиною, Іраном і Пакистаном, про повʼязані з Росією та Китаєм компанії та про регіональні стратегічні питання, що стосуються Нагірного Карабаху.

Помилування відбулося через кілька годин після того, як ЄС виключив російського олігарха узбецького походження Алішера Усманова зі свого санкційного списку. За даними дипломатів, Франція домагалася зняття санкцій з Усманова в межах переговорів про звільнення своїх громадян, яких утримує Азербайджан. Париж офіційно не підтверджував існування такої домовленості.

Ще один громадянин Франції — Аннас Дерраз — перебуває в азербайджанській в’язниці. У листопаді 2025 року його засудили до 12 років ув’язнення.