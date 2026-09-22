Bloomberg: Путіна не буде на саміті G20 у Маямі, де Зеленський закликав зустрітися

Путін, найімовірніше, пропустить саміт «Великої двадцятки» (G20) у Маямі, який відбудеться 14—15 грудня. Натомість уперше за девʼять років відвідає форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї у листопаді.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля.
За словами співрозмовників медіа, ймовірність участі Путіна в саміті G20 у Флориді разом із Дональдом Трампом наразі «дуже мала». Речник Кремля Дмитрій Пєсков не відповів на запит видання про коментар.
Bloomberg зазначає, що російська сторона не очікує прогресу в переговорах щодо угоди про припинення війни до саміту G20 і дедалі більше розчаровується в посланцях Трампа Стіві Віткоффі та Джареді Кушнері.
- 12 вересня президент України Володимир Зеленський казав, що може зустрітися з Путіним на зустрічі G20 у Маямі у грудні, якщо той приїде. Він зазначав: немає значення, що саме він скаже Путіну або що той скаже йому, а «матиме значення лише результат».
- Тим часом уже сьогодні, 22 вересня, Зеленський у Нью-Йорку має зустрітися з лідером США на полях Генасамблеї ООН. Президент України казав, що ця зустріч «може багато змінити».