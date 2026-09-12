Президент Зеленський повідомив, що може зустрітись з Путіним на зустрічі G20 у Маямі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що може зустрітись з Володимиром Путіним на зустрічі G20 у Маямі у грудні, якщо той приїде.
Про це пише DW.
«Ми маємо прийти. Ми маємо зустрітися, поговорити та прийняти рішення… Справа не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені — це не має значення... Результати мають значення», — сказав він.
Поки РФ не відповіла, чи буде Путін присутній в Маямі — він не був на зустрічах G20 з 2019 року. Особисто Зеленський і Путін не зустрічались з 2022 року.
- Зустріч G20 у Маямі (США) запланована 14—15 грудня 2026 року. Вона пройде в гольф-комплексі Trump National Doral Miami.
- У 2025 році Путін не поїхав на саміт G20, який проводили в Йоганнесбурзі (ПАР). Делегацію РФ очолив заступник голови його адміністрації Максим Орєшкін.
- На тому саміті також не було президента США Дональда Трампа — він тоді скаржився, що ПАР взагалі не має бути в G20, і звинувачував країну в геноциді білих південноафриканців, які здебільшого є нащадками нідерландських і французьких поселенців.