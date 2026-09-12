Президент Зеленський повідомив, що може зустрітись з Путіним на зустрічі G20 у Маямі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що може зустрітись з Володимиром Путіним на зустрічі G20 у Маямі у грудні, якщо той приїде.

Про це пише DW.

«Ми маємо прийти. Ми маємо зустрітися, поговорити та прийняти рішення… Справа не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені — це не має значення... Результати мають значення», — сказав він.

Поки РФ не відповіла, чи буде Путін присутній в Маямі — він не був на зустрічах G20 з 2019 року. Особисто Зеленський і Путін не зустрічались з 2022 року.