Латвія не підтримала рішення ЄС вилучити із санкційного списку олігархів Усманова і Фрідмана

Латвія не підтримала рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії через те, що зі списку можуть прибрати російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це повідомив премʼєр-міністр Латвії Андріс Кулбергс у соцмережі X.

За словами Кулбергса, якщо до кінця терміну країни-члени ЄС не досягнуть згоди — під загрозою буде збереження санкцій для всього списку. Він додав, що продовжити санкції ще на 36 місяців було б правильним кроком, але не ціною вилучення зі списку російських олігархів.

22 вересня премʼєр Латвії та міністерка закордонних справ країни Байба Браже будуть «працювати з Брюсселем і Парижем, щоб знайти рішення, яке відповідає інтересам Латвії».

21 вересня ЄС не домовився про продовження персональних санкцій проти Росії.

Напередодні джерела Reuters заявляли, що ЄС може скасувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Адже одна з причин незгоди деяких країн стосовно продовження санкцій — наявність у списку Усманова. Водночас Хорватія та Італія підтримали рішення, щоб досягти компромісу.

Фрідман тим часом вимагає від Люксембургу $16 мільярдів через замороження його активів після запровадження санкцій. Справу розглядає міжнародний арбітраж у Гонконзі. За словами джерел Reuters, Люксембург побоювався, що його позиція у цій справі ослабне, якщо Усманова виключать із санкційного списку окремо.