Reuters: ЄС може скасувати санкції проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана

Європейський Союз може скасувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана вже сьогодні.

Про це кажуть джерела Reuters.

Рішення набуде чинності автоматично, якщо жодна з країн Євросоюзу не виступить проти до 19:00 за київським часом. Напередодні Євросоюз ще на тиждень продовжив персональні санкції проти Росії — тепер вони будуть діяти до опівночі 22 вересня. За цей час країни-члени мають домовитися про подальше рішення.

Одна з причин незгоди деяких країн стосовно продовження санкцій — наявність у списку Усманова. Раніше його виключення вимагали Франція та Словаччина. Хорватія та Італія підтримали рішення, щоб досягти компромісу.

Фрідман тим часом вимагає від Люксембургу $16 млрд через замороження його активів після запровадження санкцій. Справу розглядає міжнародний арбітраж у Гонконзі. За словами джерел Reuters, Люксембург побоювався, що його позиція у цій справі ослабне, якщо Усманова виключать із санкційного списку окремо.