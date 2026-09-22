Росія вночі запустила по Україні «Іскандери», «Калібри», «Онікси» та понад 200 дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 22 вересня російські війська запустили по Україні 212 дронів різних типів, боєприпаси «Бандероль», «Дань-Т» і ракети — протикорабельні «Онікси», балістичні «Іскандер-М», С-400, KN-23 і крилаті «Калібри».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося знешкодити одну з чотирьох ракет «Калібр», 177 дронів і всі вісім «Бандеролей». Проте влучання російських ракет і дронів фіксують у 22 місцях, падіння уламків — у чотирьох.

Зокрема, під ударом був Київ — там уже відомо про пʼятьох постраждалих. Вночі російський БпЛА влучив у п’ятиповерхівку в Дніпровському районі. Вибухова хвиля пошкодила три будинки поруч. У Дарницькому уламки впали на території приватного будинку.

На Київщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у складській будівлі та на покрівлі господарської будівлі у Броварському районі. Після атаки частина Броварів залишилася без світла. Електропостачання обіцяють відновити щонайменше за дві години — через безпекову ситуацію.

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У Дніпрі, де росіяни влучили у підприємство, кількість загиблих зросла до чотирьох. Поранені шестеро людей.

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Пошкоджені промислові підприємства також у Кривому Розі та Павлограді на Дніпропетровщині. На Полтавщині БпЛА впав на територію агропідприємства і пошкодив господарську будівлю та техніку. Люди не постраждали.